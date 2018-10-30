Bide Frantsesa Agesetik Burgosera
Done Jakue bidea, 25
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El Peregrino aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1960
Done Jakue bidea, 25
Atapuerca (Burgos)
Aterpetxearen jabegoa: El Peregino Turismo Zentroa, S.L.
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Rocío García
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Rocío García
Oharrak: Bainugela duten 6 logela bikoitz ere badaude 35 euroan
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