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Bide Frantsesa Agesetik Burgosera

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El Peregrino aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
196
0
Centro turistico el peregrino

Done Jakue bidea, 25
Atapuerca (Burgos)

661 58 08 82

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: El Peregino Turismo Zentroa, S.L.

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Rocío García

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Rocío García

Oharrak: Bainugela duten 6 logela bikoitz ere badaude 35 euroan

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Agesetik Burgosera Etapa 12

Agesetik Burgosera

km 23,0
Denbora 04H 55’
Zailtasuna ERTAINA
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