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Camino Francés Etapa de Agés a Burgos

Albergue El Peregrino

Disponible sin conexión
214
90
Centro turistico el peregrino

C/ Camino de Santiago, 25
Atapuerca (Burgos)

661 58 08 82

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Centro Turístico El Peregino S.L

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Rocío García

Persona encargada de atender el albergue: Rocío García

Observaciones: Hay también 6 habitaciones dobles con baño a 35 euros

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Agés a Burgos Etapa 12

Etapa de Agés a Burgos

km 23,0
Tiempo 04H 55’
Dificultad Media
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