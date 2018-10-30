Camino Francés Etapa de Agés a Burgos
C/ Camino de Santiago, 25
Albergue El Peregrino
Disponible sin conexión
21490
C/ Camino de Santiago, 25
Atapuerca (Burgos)
Propiedad del albergue: Centro Turístico El Peregino S.L
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Rocío García
Persona encargada de atender el albergue: Rocío García
Observaciones: Hay también 6 habitaciones dobles con baño a 35 euros
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 12
Etapa de Agés a Burgos
km 23,0
Tiempo 04H 55’
Dificultad Media
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