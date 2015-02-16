Camiño Francés Etapa de Roncesvalles a Zubiri
Avenida de Roncesvalles, 16
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Albergue O Pau de Avellano
Dispoñible sen conexión
7740
Avenida de Roncesvalles, 16
Zubiri
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Itziar Albizu
Observacións: As camas teñen saba, manta e almohadón. Hai habitacións dobres a 62 euros e una cuádruplo a 92 euros. Almorzos con bizcochos caseiros, froita en almíbar, varios tipos de cereais (aptos paira celíacos), etc.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 2
Etapa de Roncesvalles a Zubiri
km 21,5
Tempo 05H 15’
Dificultade media
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