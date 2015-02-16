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Camiño Francés Etapa de Roncesvalles a Zubiri

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Albergue O Pau de Avellano

Dispoñible sen conexión
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03 albergue avellano

Avenida de Roncesvalles, 16
Zubiri

666 499 175, 948 30 47 70

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Itziar Albizu

Observacións: As camas teñen saba, manta e almohadón. Hai habitacións dobres a 62 euros e una cuádruplo a 92 euros. Almorzos con bizcochos caseiros, froita en almíbar, varios tipos de cereais (aptos paira celíacos), etc.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Roncesvalles a Zubiri Etapa 2

Etapa de Roncesvalles a Zubiri

km 21,5
Tempo 05H 15’
Dificultade media
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