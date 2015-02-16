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Camí Francès Etapa de Roncesvalles a Zubiri

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Alberg El Pal d'Avellaner

Disponible sense connexió
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03 albergue avellano

Avinguda de Roncesvalles, 16
Zubiri

666 499 175, 948 30 47 70

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Itziar Albizu

Observacions: Els llits tenen llençol, manta i almohadón. Hi ha habitacions dobles a 62 euros i una quàdruple a 92 euros. Desdejunis amb bescuits casolans, fruita en almívar, diversos tipus de cereals (aptes per a celíacs), etc.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Roncesvalles a Zubiri Etapa 2

Etapa de Roncesvalles a Zubiri

km 21,5
Temps 05H 15’
Dificultat mitjana
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