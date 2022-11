Alberg El Pal d'Avellaner

Avinguda de Roncesvalles, 16

Zubiri 666 499 175, 948 30 47 70 www.elpalodeavellano.com

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Itziar Albizu

Observacions: Els llits tenen llençol, manta i almohadón. Hi ha habitacions dobles a 62 euros i una quàdruple a 92 euros. Desdejunis amb bescuits casolans, fruita en almívar, diversos tipus de cereals (aptes per a celíacs), etc.