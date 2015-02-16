Camí Francès Etapa de Roncesvalles a Zubiri
Avinguda de Roncesvalles, 16
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Alberg El Pal d'Avellaner
Disponible sense connexió
7780
Avinguda de Roncesvalles, 16
Zubiri
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Itziar Albizu
Observacions: Els llits tenen llençol, manta i almohadón. Hi ha habitacions dobles a 62 euros i una quàdruple a 92 euros. Desdejunis amb bescuits casolans, fruita en almívar, diversos tipus de cereals (aptes per a celíacs), etc.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 2
Etapa de Roncesvalles a Zubiri
km 21,5
Temps 05H 15’
Dificultat mitjana
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