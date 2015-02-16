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Camino Francés Etapa de Roncesvalles a Zubiri

Albergue El Palo de Avellano

Disponible sin conexión
974
170
03 albergue avellano

Avenida de Roncesvalles, 16
Zubiri

666 499 175

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Itziar Albizu

Observaciones: Las camas tienen manta y funda de almohada. Hay habitaciones dobles a 62 euros y una cuádruple a 92 euros. Desayunos con bizcochos caseros, fruta en almíbar, varios tipos de cereales (aptos para celíacos), etc.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Roncesvalles a Zubiri Etapa 2

Etapa de Roncesvalles a Zubiri

km 21,5
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
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