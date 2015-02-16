Albergue El Palo de Avellano

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Itziar Albizu

Observaciones: Las camas tienen manta y funda de almohada. Hay habitaciones dobles a 62 euros y una cuádruple a 92 euros. Desayunos con bizcochos caseros, fruta en almíbar, varios tipos de cereales (aptos para celíacos), etc.