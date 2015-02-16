Camino Francés Etapa de Roncesvalles a Zubiri
Avenida de Roncesvalles, 16
Albergue El Palo de Avellano
Disponible sin conexión
974170
Avenida de Roncesvalles, 16
Zubiri
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Itziar Albizu
Observaciones: Las camas tienen manta y funda de almohada. Hay habitaciones dobles a 62 euros y una cuádruple a 92 euros. Desayunos con bizcochos caseros, fruta en almíbar, varios tipos de cereales (aptos para celíacos), etc.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 2
Etapa de Roncesvalles a Zubiri
km 21,5
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
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