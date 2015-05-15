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Camiño do Norte Etapa de Castro Urdiales a Laredo

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Casa Loopez

Dispoñible sen conexión
146
0
Albergue del buen pastor

C/ Fonte Fresnedo, 1. Á beira do Centro de Saúde e o Concello
Laredo

942 60 62 88 / 623005267

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada

Persoa encargada de atender o albergue: Marta e Laura

Observacións: Antes Albergue O Bo Pastor.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Castro Urdiales a Laredo Etapa 11

Etapa de Castro Urdiales a Laredo

km 30,6
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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