Camiño do Norte Etapa de Castro Urdiales a Laredo
C/ Fonte Fresnedo, 1. Á beira do Centro de Saúde e o Concello
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Casa Loopez
Dispoñible sen conexión
1460
C/ Fonte Fresnedo, 1. Á beira do Centro de Saúde e o Concello
Laredo
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada
Persoa encargada de atender o albergue: Marta e Laura
Observacións: Antes Albergue O Bo Pastor.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 11
Etapa de Castro Urdiales a Laredo
km 30,6
Tempo 06H 30’
Dificultade media
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo