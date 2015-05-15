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Camí del Nord Etapa de Castro Urdiales a Laredo

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Casa Loopez

Disponible sense connexió
146
0
Albergue del buen pastor

C/ Font Fresnedo, 1. Al costat del Centre de Salut i l'Ajuntament
Laredo

942 60 62 88 / 623005267

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Marta i Laura

Observacions: Antes Albergue El Bon Pastor.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Castro Urdiales a Laredo Etapa 11

Etapa de Castro Urdiales a Laredo

km 30,6
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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