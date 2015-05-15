Camí del Nord Etapa de Castro Urdiales a Laredo
C/ Font Fresnedo, 1. Al costat del Centre de Salut i l'Ajuntament
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Casa Loopez
Disponible sense connexió
1460
C/ Font Fresnedo, 1. Al costat del Centre de Salut i l'Ajuntament
Laredo
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Marta i Laura
Observacions: Antes Albergue El Bon Pastor.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 11
Etapa de Castro Urdiales a Laredo
km 30,6
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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