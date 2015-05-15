Camino del Norte Etapa de Castro Urdiales a Laredo
C/ Fuente Fresnedo, 1. Al lado del Centro de Salud.
Casa Loopez
Disponible sin conexión
16022
C/ Fuente Fresnedo, 1. Al lado del Centro de Salud.
Laredo
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada
Persona encargada de atender el albergue: Marta y Laura
Observaciones: Antes Albergue El Buen Pastor.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 11
Etapa de Castro Urdiales a Laredo
km 30,6
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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