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Camino del Norte Etapa de Castro Urdiales a Laredo

Casa Loopez

Disponible sin conexión
160
22
Casa Loopez

C/ Fuente Fresnedo, 1. Al lado del Centro de Salud.
Laredo

942 60 62 88 / 623005267

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada

Persona encargada de atender el albergue: Marta y Laura

Observaciones: Antes Albergue El Buen Pastor.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Castro Urdiales a Laredo Etapa 11

Etapa de Castro Urdiales a Laredo

km 30,6
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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