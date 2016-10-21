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Camiño do Norte Etapa de Laredo a Güemes

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Albergue Noja Aventura

Dispoñible sen conexión
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Albergue noja aventura

Rúa Helgueras, 20
Noja (Cantabria)

609 043 397

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Fermín Ramón Ezquerra

Observacións: Para acceder ao albergue non é necesario chegar ata o mesmo Noja. Unha vez que se descende O Brusco hai que continuar pola praia de Trengandín e, á altura do Bar O Pirata, sáese da praia pola esquerda ata unha rotonda, onde se vira a man esquerda para chegar a este albergue.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Laredo a Güemes Etapa 12

Etapa de Laredo a Güemes

km 29,5
Tempo 07H 15’
Dificultade media
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