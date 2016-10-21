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Albergue Noja Aventura
Rúa Helgueras, 20
Noja (Cantabria)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Fermín Ramón Ezquerra
Observacións: Para acceder ao albergue non é necesario chegar ata o mesmo Noja. Unha vez que se descende O Brusco hai que continuar pola praia de Trengandín e, á altura do Bar O Pirata, sáese da praia pola esquerda ata unha rotonda, onde se vira a man esquerda para chegar a este albergue.
Camiño do Norte
Etapa de Laredo a Güemes
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