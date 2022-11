Alberg Noja Aventura

Calli Helgueras, 20

Noja (Cantàbria) 609 043 397 www.nojaaventura.com

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Fermín Ramón Ezquerra

Observacions: Per accedir a l'alberg no és necessari arribar fins al mateix Noja. Una vegada que es descendeix El Brusc cal continuar per la platja de Trengandín i, a l'altura del Bar El Pirata, se surt de la platja per l'esquerra fins a una rotonda, on es gira a mà esquerra per arribar a aquest alberg.