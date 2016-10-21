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Camí del Nord Etapa de Laredo a Güemes

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Alberg Noja Aventura

Disponible sense connexió
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Albergue noja aventura

Calli Helgueras, 20
Noja (Cantàbria)

609 043 397

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Fermín Ramón Ezquerra

Observacions: Per accedir a l'alberg no és necessari arribar fins al mateix Noja. Una vegada que es descendeix El Brusc cal continuar per la platja de Trengandín i, a l'altura del Bar El Pirata, se surt de la platja per l'esquerra fins a una rotonda, on es gira a mà esquerra per arribar a aquest alberg.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Laredo a Güemes Etapa 12

Etapa de Laredo a Güemes

km 29,5
Temps 07H 15’
Dificultat mitjana
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