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Alberg Noja Aventura
Calli Helgueras, 20
Noja (Cantàbria)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Fermín Ramón Ezquerra
Observacions: Per accedir a l'alberg no és necessari arribar fins al mateix Noja. Una vegada que es descendeix El Brusc cal continuar per la platja de Trengandín i, a l'altura del Bar El Pirata, se surt de la platja per l'esquerra fins a una rotonda, on es gira a mà esquerra per arribar a aquest alberg.
Camí del Nord
Etapa de Laredo a Güemes
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