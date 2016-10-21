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Iparraldeko Bidea Laredotik Güemesera arteko etapa

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Noja Aventura aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
57
0
Albergue noja aventura

Helgueras kalea, 20
Noja (Kantabria)

609 043 397

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Fermin Ramón Ezquerra

Oharrak: Aterpetxera sartzeko ez da beharrezkoa Noja berera iristea. Behin El Brusco jaistean, Tradudin hondartzatik jarraitu behar da eta, El Pirata tabernaren parean, hondartzatik atera eta biribilgune bateraino joan, ezkerretara, aterpetxe horretara iristeko.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Laredotik Güemesera arteko etapa Etapa 12

Laredotik Güemesera arteko etapa

km 29,5
Denbora 07H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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