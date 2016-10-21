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Noja Aventura aterpetxea
Helgueras kalea, 20
Noja (Kantabria)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Fermin Ramón Ezquerra
Oharrak: Aterpetxera sartzeko ez da beharrezkoa Noja berera iristea. Behin El Brusco jaistean, Tradudin hondartzatik jarraitu behar da eta, El Pirata tabernaren parean, hondartzatik atera eta biribilgune bateraino joan, ezkerretara, aterpetxe horretara iristeko.
Iparraldeko bidea
Laredotik Güemesera arteko etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak