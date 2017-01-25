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Camiño Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

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Albergue No Camiño

Dispoñible sen conexión
269
0
11 albergue en el camino

Praza O Rolo, entrada pola casa rural
Boadilla del Camino (Palencia)

979 81 02 84. Para contactar con eles: 619 105 168

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Jesús Merino

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino Etapa 14

Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

km 28,5
Tempo 08H 40’
Dificultade media
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