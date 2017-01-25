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Bide Frantsesa Hontanas - Boadilla del Camino etapa

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Bideko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
268
0
11 albergue en el camino

El Cuerpo plaza, landetxetik sarrera
Boadilla del Camino (Palentzia)

979 81 02 84. Haiekin harremanetan jartzeko: 619105 168

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jesus Merino

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Hontanas - Boadilla del Camino etapa Etapa 14

Hontanas - Boadilla del Camino etapa

km 28,5
Denbora 08H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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