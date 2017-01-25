Camino Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
Plaza El Rollo, entrada por la casa rural
Albergue En el Camino
Disponible sin conexión
292276
Plaza El Rollo, entrada por la casa rural
Boadilla del Camino (Palencia)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Jesús Merino
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 14
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
km 28,5
Tiempo 08H 40’
Dificultad Media
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