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Camino Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

Albergue En el Camino

Disponible sin conexión
292
276
11 albergue en el camino

Plaza El Rollo, entrada por la casa rural
Boadilla del Camino (Palencia)

979 81 02 84. Para contactar con ellos: 619 105 168

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Jesús Merino

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino Etapa 14

Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

km 28,5
Tiempo 08H 40’
Dificultad Media
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