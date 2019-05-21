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Albergue Muralla Leonesa
C/ Tarifa, 5
León
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Persoal de recepción do albergue
Observacións: 12 euros por persoa en habitacións de 6 prazas máximo . habitación dobre privada 32 euros. Habitación tripla privada 45 euros. habitación cuádrupla privada 55 euros. Todos os prezos inclúen uso de cociña e internet.
Camiño Francés
Etapa del Burgo Ranero a León
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