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Camiño Francés Etapa del Burgo Ranero a León

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Albergue Muralla Leonesa

Dispoñible sen conexión
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Albergue muralla leonesa

C/ Tarifa, 5
León

987 17 78 73

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Persoal de recepción do albergue

Observacións: 12 euros por persoa en habitacións de 6 prazas máximo . habitación dobre privada 32 euros. Habitación tripla privada 45 euros. habitación cuádrupla privada 55 euros. Todos os prezos inclúen uso de cociña e internet.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa del Burgo Ranero a León Etapa 18

Etapa del Burgo Ranero a León

km 37,1
Tempo 08H 30’
Dificultade media
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