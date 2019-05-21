Albergue Muralla Leonesa

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Personal de recepción del albergue

Observaciones: 12 euros por persona en habitaciones de 6 plazas máximo . habitación doble privada 32 euros. Habitación triple privada 45 euros. habitación cuádruple privada 55 euros. Todos los precios incluyen uso de cocina e internet.