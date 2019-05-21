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Albergui Muralla Lleonesa
C/ Tarifa, 5
León
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal de recepció de l'alberg
Observacions: 12 euros per persona en habitacions de 6 places màxim . habitació doble privada 32 euros. Habitació triple privada 45 euros. habitació quàdruple privada 55 euros. Tots els preus inclouen ús de cuina i internet.
Camí Francès
Etapa del Burg Ranero a Lleó
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