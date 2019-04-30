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Camiño Francés Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado

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Albergue Municipal Nosa Señora de Carrasquedo

Dispoñible sen conexión
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Albergue Municipal Nosa Señora de Carrasquedo

Ermida, 45 (accédese tomando un desvío situado antes do pobo de Grañón)
Grañón (A Rioxa)

(+34) 638 97 70 22 (+34) 607 84 14 84

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Grañón

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada

Persoa encargada de atender o albergue: Alex

Observacións: Paira acceder ao albergue hai un desvío antes de chegar ao pobo de Grañón. Despois, desde ao albergue até o pobo hai un paseo peonil. Servizos paira bicis: ferramentas, compresor paira inchar rodas e mangueira paira limpar. Campo de fútbol, mesa de ping-pong, zona de xogos paira nenos. Grellada no exterior con bancos e mesas. Ermida histórica visitable, e árbore tricentenario protexido nº 1 da Rioxa.Non se admiten mascotas Prezos xerais:Habitación dobre con baño: 42€Habitación tripla con baño: 59€Habitación cuádrupla con baño: 72€Habitación grupal (12 camas) con baño compartido (3 baños, 3 lavabos, 2duchas): 15€/persoa (3€ aluguer de toalla baño, 2€ aluguer toallalavabo)Prezos con carné de alberguista:Maiores de 30 anos:Pensión completa: 32€Media pensión: 26€Comida ou Cea: 12€Aloxamento e almorzo: 15€Até 30 anos:Pensión completa: 30€Media pensión: 24€Comida ou Cea: 11€Aloxamento e almorzo: 14€De 4 a 8 anos: 10% de desconto sobre as tarifas de menores de 30 anosDe 0 a 3 anos: aloxamento gratuítoPaira alberguista facilítase saba bajera e funda de almofada.Aluguer de saba encimera 3€, aluguer de toalla baño 3€, aluguertoalla lavabo 2€)

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado Etapa 10

Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado

km 22,7
Tempo 05H 00’
Dificultade baixa
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