Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Municipal Nosa Señora de Carrasquedo
Ermida, 45 (accédese tomando un desvío situado antes do pobo de Grañón)
Grañón (A Rioxa)
Propiedade do albergue: Concello de Grañón
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada
Persoa encargada de atender o albergue: Alex
Observacións: Paira acceder ao albergue hai un desvío antes de chegar ao pobo de Grañón. Despois, desde ao albergue até o pobo hai un paseo peonil. Servizos paira bicis: ferramentas, compresor paira inchar rodas e mangueira paira limpar. Campo de fútbol, mesa de ping-pong, zona de xogos paira nenos. Grellada no exterior con bancos e mesas. Ermida histórica visitable, e árbore tricentenario protexido nº 1 da Rioxa.Non se admiten mascotas Prezos xerais:Habitación dobre con baño: 42€Habitación tripla con baño: 59€Habitación cuádrupla con baño: 72€Habitación grupal (12 camas) con baño compartido (3 baños, 3 lavabos, 2duchas): 15€/persoa (3€ aluguer de toalla baño, 2€ aluguer toallalavabo)Prezos con carné de alberguista:Maiores de 30 anos:Pensión completa: 32€Media pensión: 26€Comida ou Cea: 12€Aloxamento e almorzo: 15€Até 30 anos:Pensión completa: 30€Media pensión: 24€Comida ou Cea: 11€Aloxamento e almorzo: 14€De 4 a 8 anos: 10% de desconto sobre as tarifas de menores de 30 anosDe 0 a 3 anos: aloxamento gratuítoPaira alberguista facilítase saba bajera e funda de almofada.Aluguer de saba encimera 3€, aluguer de toalla baño 3€, aluguertoalla lavabo 2€)
Camiño Francés
Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo