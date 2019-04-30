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Carrasquedoko Ama Birjinaren aterpetxea
Ermita, 45 (Grañon herriaren aurretik dagoen desbideraketa hartuta iristen da)
Grañon (Errioxa)
Aterpetxearen jabegoa: Grañongo Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketa pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Alex
Oharrak: Aterpetxera iristeko desbideraketa bat dago Grañon herrira iritsi aurretik. Gero, aterpetxetik herriraino oinezkoentzako pasealekua dago. Bizikleta-zerbitzuak: erremintak, gurpilak puzteko konpresorea eta garbitzeko mahuka. Futbol zelaia, ping-pong mahaia, haurrentzako jolastokia. Barbakoa kanpoan, banku eta mahaiekin. Bisita daitekeen ermita historikoa eta Errioxako 1. babestutako hiru urteko zuhaitza. Ez da maskotarik onartzen. Prezio orokorrak: Logela bikoitza, bainugelarekin: 42 €-ko gela hirukoitza komunarekin: 59€ Logela laukoitza komunarekin: 72 € Taldekako gela (12 ohe), bainu partekatuarekin (3 komun, 3 konketa, 2 dutxa): 15 €/pertsona (3 €, bainurako toaila-alokairua, 2 €, konketako toaila-alokairua) Aterpekide-txartela duten prezioak: 30 urtetik goitikoak: Mantenu osoa: 32 €, mantenu erdia: 26 € Bazkaria edo afaria: 12€ Ostatua eta gosaria: 15 €30 urte arte: Mantenu osoa: 30 €, mantenu erdia: 24 € Bazkaria edo afaria: 11€ Ostatua eta gosaria: 14 €4 urtetik 8 urtera: % 10eko deskontua 30 urtetik beherakoen tarifetan. 0-3 urte: ostatua doan. Aterpekideentzat, beheko maindirea eta burko-zorroa eskaintzen dira. Maindirea alokatzea, 3 €, bainurako eskuoihala alokatzea 3 €, konketako eskuoihala alokatzea 2 €)
Bide frantsesa
Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado
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