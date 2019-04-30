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Camí Francès Etapa de Sto. Domingo de la Calçada a Belorado

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Alberg municipal La nostra Senyora de Carrasquedo

Disponible sense connexió
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Alberg municipal La nostra Senyora de Carrasquedo

Ermita, 45 (s'accedeix prenent un desviament situat abans del poble de Grañón)
Grañón (La Rioja)

(+34) 638 97 70 22 (+34) 607 84 14 84

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Grañón

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Alex

Observacions: Per accedir a l'alberg hi ha un desviament abans d'arribar al poble de Grañón. Després, des de l'alberg fins el poble hi ha un passeig per als vianants. Serveis per bicis: eines, compressor per inflar rodes i mànega per netejar. Camp de futbol, mesa de ping-pong, zona de jocs per nens. Barbacoa en l'exterior amb bancs i meses. Ermita històrica visitable, i arbre tricentenari protegit núm. 1 de La Rioja.No s'admeten mascotes Preus generals:Habitació doble amb bany: 42€Habitació triple amb bany: 59€Habitació quàdruple amb bany: 72€Habitació grupal (12 llits) amb bany compartit (3 banys, 3 lavabos, 2dutxes): 15€/persona (3€ lloguer de tovallola banyo, 2€ lloguer tovallolalavabo)Preus amb carnet d'alberguista:Majors de 30 anys:Pensió completa: 32€Mitjana pensió: 26€Menjar o Sopar: 12€Allotjament i desdejuni: 15€Fins 30 anys:Pensió completa: 30€Mitjana pensió: 24€Menjar o Sopar: 11€Allotjament i desdejuni: 14€De 4 a 8 anys: 10% de descompte sobre les tarifes de menors de 30 anysDe 0 a 3 anys: allotjament gratuïtPer alberguista es facilita llençol bajera i fongui de coixí.Lloguer de llençol fogons 3€, lloguer de tovallola banyo 3€, lloguertovallola lavabo 2€)

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Sto. Domingo de la Calçada a Belorado Etapa 10

Etapa de Sto. Domingo de la Calçada a Belorado

km 22,7
Temps 05H 00’
Dificultat baixa
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