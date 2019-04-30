Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg municipal La nostra Senyora de Carrasquedo
Ermita, 45 (s'accedeix prenent un desviament situat abans del poble de Grañón)
Grañón (La Rioja)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Grañón
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Alex
Observacions: Per accedir a l'alberg hi ha un desviament abans d'arribar al poble de Grañón. Després, des de l'alberg fins el poble hi ha un passeig per als vianants. Serveis per bicis: eines, compressor per inflar rodes i mànega per netejar. Camp de futbol, mesa de ping-pong, zona de jocs per nens. Barbacoa en l'exterior amb bancs i meses. Ermita històrica visitable, i arbre tricentenari protegit núm. 1 de La Rioja.No s'admeten mascotes Preus generals:Habitació doble amb bany: 42€Habitació triple amb bany: 59€Habitació quàdruple amb bany: 72€Habitació grupal (12 llits) amb bany compartit (3 banys, 3 lavabos, 2dutxes): 15€/persona (3€ lloguer de tovallola banyo, 2€ lloguer tovallolalavabo)Preus amb carnet d'alberguista:Majors de 30 anys:Pensió completa: 32€Mitjana pensió: 26€Menjar o Sopar: 12€Allotjament i desdejuni: 15€Fins 30 anys:Pensió completa: 30€Mitjana pensió: 24€Menjar o Sopar: 11€Allotjament i desdejuni: 14€De 4 a 8 anys: 10% de descompte sobre les tarifes de menors de 30 anysDe 0 a 3 anys: allotjament gratuïtPer alberguista es facilita llençol bajera i fongui de coixí.Lloguer de llençol fogons 3€, lloguer de tovallola banyo 3€, lloguertovallola lavabo 2€)
Camí Francès
Etapa de Sto. Domingo de la Calçada a Belorado
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots