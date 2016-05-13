Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Olveiroa a Fisterra
C/ Rosalía de Castro, 75
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Albergue Moreira
Dispoñible sen conexión
24980
C/ Rosalía de Castro, 75
Cee (A Coruña)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: José Manuel Moreira
Observacións:
Epílogo a Fisterra e Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 3
Etapa de Olveiroa a Fisterra
km 34,9
Tempo 08H 15’
Dificultade media
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