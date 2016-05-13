Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Olbeiroa eta Fisterra arteko etapa
Rosalía de Castro kalea, 75
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Moreira aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
24980
Rosalía de Castro kalea, 75
EEE (Coruña)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose Manuel Moreira
Oharrak:
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Etapak 5
km 151,1
Etapa 3
Olbeiroa eta Fisterra arteko etapa
km 34,9
Denbora 08H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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