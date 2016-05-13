Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa d'Olveiroa a Fisterra
C/ Rosalía de Castro, 75
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Alberg Moreira
Disponible sense connexió
24980
C/ Rosalía de Castro, 75
Cee (la Corunya)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: José Manuel Moreira
Observacions:
Epíleg a Fisterra i Muxía
Etapes 5
km 151,1
Etapa 3
Etapa d'Olveiroa a Fisterra
km 34,9
Temps 08H 15’
Dificultat mitjana
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