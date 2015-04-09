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Camiño Francés Etapa de Portomarín a Palas de Rei

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Albergue Mesón de Benito

Dispoñible sen conexión
5260
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Meson de benito

Rua dá Paz, s/n
Palas de Rei (Lugo)

636 834 065, 667 232 184

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Enrique, Conchita e Juan

Observacións: Tiene restaurante para unhas 50 persoas

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Portomarín a Palas de Rei Etapa 28

Etapa de Portomarín a Palas de Rei

km 25,0
Tempo 05H 45’
Dificultade media
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