Camí Francès Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei
Rua dona Pau, s/n
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Albergui Fonda de Benito
Disponible sense connexió
52600
Rua dona Pau, s/n
Pal·las de Rei (Lugo)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Enrique, Conchita i Juan
Observacions: Tiene restaurant per a unes 50 persones
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 28
Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei
km 25,0
Temps 05H 45’
Dificultat mitjana
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