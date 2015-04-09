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Camí Francès Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei

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Albergui Fonda de Benito

Disponible sense connexió
5260
0
Meson de benito

Rua dona Pau, s/n
Pal·las de Rei (Lugo)

636 834 065, 667 232 184

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Enrique, Conchita i Juan

Observacions: Tiene restaurant per a unes 50 persones

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei Etapa 28

Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei

km 25,0
Temps 05H 45’
Dificultat mitjana
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