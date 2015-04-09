Camino Francés Etapa de Portomarín a Palas de Rei
Rua da Paz, s/n
Albergue Mesón de Benito
Disponible sin conexión
5340288
Rua da Paz, s/n
Palas de Rei (Lugo)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Enrique, Conchita y Juan
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 28
Etapa de Portomarín a Palas de Rei
km 25,0
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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