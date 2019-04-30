Camiño Francés Etapa de Ponte a Raíña/Gares a Estella/Lizarra
Pza. Grande, 4
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Albergue Maralotx
Dispoñible sen conexión
1130
Pza. Grande, 4
Cirauqui (Navarra)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Juanma e Pomba
Observacións: Nova dirección desde 2019. Ofrécese cea (13 euros). Acéptanse cartóns de crédito. Piscina municipal dispoñible no verán. Almorzo: si, prezo: 4,00€
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 5
Etapa de Ponte a Raíña/Gares a Estella/Lizarra
km 22,0
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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