Bide Frantsesa Gares - Lizarra etapa
plaza Handia, 4
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Maralotx aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1130
plaza Handia, 4
Zirauki (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Juanma eta Paloma
Oharrak: Afaria eskaintzen da (14 €). Kreditu txartelak onartzen dira. Udako udal igerilekua. Gosaria: bai, prezioa: 5,00 €(eramateko) Bizikletaren kostua: 4 €
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