Camino Francés Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra
Pza. Grande, 4
Albergue Maralotx
Disponible sin conexión
12079
Pza. Grande, 4
Cirauqui (Navarra)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Juanma y Paloma
Observaciones: Se ofrece cena (15€). Se aceptan tarjetas de crédito. Piscina municipal disponible en verano. Desayuno: sí, precio: 6,00€ (para llevar).
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 5
Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra
km 22,0
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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