Albergue Maralotx

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Juanma y Paloma

Observaciones: Se ofrece cena (15€). Se aceptan tarjetas de crédito. Piscina municipal disponible en verano. Desayuno: sí, precio: 6,00€ (para llevar).