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Camino Francés Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra

Albergue Maralotx

Disponible sin conexión
120
79
Albergue Maralotx

Pza. Grande, 4
Cirauqui (Navarra)

678 635 208

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Juanma y Paloma

Observaciones: Se ofrece cena (15€). Se aceptan tarjetas de crédito. Piscina municipal disponible en verano. Desayuno: sí, precio: 6,00€ (para llevar).

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra Etapa 5

Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra

km 22,0
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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