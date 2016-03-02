Camiño Francés Etapa de Burgos a Hontanas
Praza Francisco Ribeiras, 10
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Albergue Liberanos Domine
Dispoñible sen conexión
6460
Praza Francisco Ribeiras, 10
Rabé de las Calzadas
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Tinita
Observacións: No albergue dan ceas a 8 euros e almorzos a 2,5 euros
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 13
Etapa de Burgos a Hontanas
km 31,1
Tempo 07H 45’
Dificultade media
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