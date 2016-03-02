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Camí Francès Etapa de Burgos a Hontanas

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Alberg Liberanos Domini

Disponible sense connexió
646
0
04 albergue liberanos domine

Plaza Francisco Riberes, 10
Rabé de les Calçades

695 11 69 01

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Tinita

Observacions: En l'alberg donen sopars a 8 euros i desdejunis a 2,5 euros

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Burgos a Hontanas Etapa 13

Etapa de Burgos a Hontanas

km 31,1
Temps 07H 45’
Dificultat mitjana
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