Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Francés Etapa de Burgos a Hontanas

Albergue Liberanos Domine

Disponible sin conexión
658
81
04 albergue liberanos domine

Plaza Francisco Riberas, 10
Rabé de las Calzadas

695 11 69 01

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Tinita

Observaciones: En el albergue dan cenas a 8 euros y desayunos a 2,5 euros

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Burgos a Hontanas Etapa 13

Etapa de Burgos a Hontanas

km 31,1
Tiempo 07H 45’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.

¡Envía tus fotografías! Ver todas las fotografías