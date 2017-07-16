Camiño do Norte Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes
C/ Casiñas, 12
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Albergue Lecer
Dispoñible sen conexión
130
C/ Casiñas, 12
Sobrado dos Monxes (A Coruña)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Stan Nagy
Observacións: Ademais do albergue, os propietarios dispoñen duns apartamentos de uso turístico de dous e tres dormitorios.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 31
Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes
km 41,3
Tempo 10H 15’
Dificultade alta
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