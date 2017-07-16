Camí del Nord Etapa de Baamonde a Sobrat dos Monxes
C/ Casiñas, 12
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Alberg Lecer
Disponible sense connexió
130
C/ Casiñas, 12
Sobrat dos Monxes (la Corunya)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Stan Nagy
Observacions: A més de l'alberg, els propietaris disposen d'uns apartaments d'ús turístic de dos i tres dormitoris.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 31
Etapa de Baamonde a Sobrat dos Monxes
km 41,3
Temps 10H 15’
Dificultat alta
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