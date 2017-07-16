Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino del Norte Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes

Albergue Lecer

Disponible sin conexión
21
19
Albergue lecer

C/ Casiñas, 12
Sobrado dos Monxes (A Coruña)

627609911

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Stan Nagy

Observaciones: Además del albergue, los propietarios disponen de unos apartamentos de uso turístico de dos y tres dormitorios.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes Etapa 31

Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes

km 41,3
Tiempo 10H 15’
Dificultad Alta
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.

¡Envía tus fotografías! Ver todas las fotografías