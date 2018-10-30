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Albergue Lamas
Rúa principal sen número, Pradela (24523, León)
Pradela (León)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Ana e Miguel
Observacións: Pasamos o monumento do peregrino, cruzamos a ponte do río burbia, e continuamos pola rúa Pradela, que está á nosa dereita e cara arriba. Transcorre durante 8 km pola ladeira e pechou da montaña, cunhas vistas impresionantes de todo o Bierzo. Cruzamos piñeirais e sotos de castiñeiros centenarios. Chegamos a Pradela, pasando a igrexa a 100 metros de fronte atopámonos o albergue Lamas, viramos á esquerda e saímos do poboo dirección Trabadelo, que se atopa a 3 km. Alli atopámonos co camiño que vén desde Villafranca pola estrada.O albergue Lamas atópase nunha ruta alternativa do camiño de Santiago, coñecida como "Camiño Duro" que empeza en Villafranca del Bierzo e chega até Pradela. Neste tramo atopará unhas vistas impresionantes das montañas do Bierzo.Pradela é un pequeno pobo no que predomina a natureza e a vida rural. É un paraíso perfecto paira descansar e respirar aire puro e admirar as belas paisaxes. Tamén é un lugar no que gozar da gastronomía, con alimentos ecolóxicos e comida e viño caseiro.Conta con bar e restaurante. O prezo do menú do peregrino é de 11€ e o almorzo 3 ó 5€.
Camiño Francés
Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro
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