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Camí Francès Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

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Albergui Làmines

Disponible sense connexió
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Albergui Làmines

Carrer principal sense número, Pradela (24523, Lleó)
Pradela (Lleó)

TFNO: 677569764 TFNO: 600042794

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ana i Miguel

Observacions: Passem el monument del pelegrí, creuem el pont del riu burbia, i continuem pel carrer Pradela, que està a la nostra dreta i cap amunt. Transcorre durant 8 km pel vessant i va tancar de la muntanya, amb unes vistes impressionants de tot el Bierzo. Creuem pinedes i sotos de castanyers centenaris. Arribem a Pradela, passant l'església a 100 metres de front ens trobem l'alberg Làmines, girem a l'esquerra i sortim del poble direcció Trabadelo, que es troba a 3 km. Alli ens trobem amb el camí que ve des de Villafranca per la carretera.L'alberg Làmines es troba en una ruta alternativa del camí de Santiago, coneguda com "Camí Dur" que comença en Villafranca del Bierzo i arriba fins Pradela. En aquest tram trobarà unes vistes impressionants de les muntanyes del Bierzo.Pradela és un petit poble en el que predomina la naturalesa i la vida rural. És un paradís perfecte per descansar i respirar aire pur i admirar els bells paisatges. També és un lloc en el que gaudir de la gastronomia, amb aliments ecològics i menjar i vi casolà.Conta amb bar i restaurant. El preu del menú del pelegrí és de 11€ i el desdejuni 3 o 5€.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro Etapa 24

Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

km 28,4
Temps 07H 30’
Dificultat alta
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