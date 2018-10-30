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Lamas aterpetxea
Kale nagusia zenbakirik gabe, Pradela (24523, Leon)
Pradela (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ana eta Miguel
Oharrak: Erromesaren monumentua pasa, Burbia ibaiaren zubia gurutzatu, eta Pradela kaletik jarraitu. Kale hori gure eskuinetara eta gorantz dago. Hegaletik 8 km egin zituen eta menditik itxi zen, Bierzo osoko ikuspegi ikusgarriekin. Ehunka urte dituzten gaztainondoen pinudiak eta sotoak gurutzatuko ditugu. Pradelara iritsi, eliza 100 metroko frontean dugula, Lamas aterpetxea ikusiko dugu, ezkerretara egin eta herritik Trabadelo herrirantz abiatuko gara, 3 km-ra. Alli Villafrancatik errepidean datorren bidearekin topo egiten dugu. Lamas aterpetxea Done Jakue bideko bide alternatibo batean dago, "Bide gogorra" izenekoan, Villafranca del Bierzon hasi eta Pradelaraino iristen dena. Zati horretan Bierzoko mendien ikuspegi ikusgarriak aurkituko dituzu. Pradela herri txikia da, eta natura eta landa-bizitza dira nagusi. Atseden hartzeko eta aire garbia arnasteko eta paisaia ederrak miresteko paradisu perfektua da. Gastronomiaz gozatzeko lekua ere bada, elikagai ekologikoekin, janariarekin eta etxeko ardoarekin. Taberna eta jatetxea ditu. Erromesaren menuaren prezioa 11 €da eta gosariarena 3 edo 5 €.
Bide frantsesa
Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak