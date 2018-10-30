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Bide Frantsesa Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa

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Lamas aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Lamas aterpetxea

Kale nagusia zenbakirik gabe, Pradela (24523, Leon)
Pradela (Leon)

TEL.: 677569764 TEL.: 600042794

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ana eta Miguel

Oharrak: Erromesaren monumentua pasa, Burbia ibaiaren zubia gurutzatu, eta Pradela kaletik jarraitu. Kale hori gure eskuinetara eta gorantz dago. Hegaletik 8 km egin zituen eta menditik itxi zen, Bierzo osoko ikuspegi ikusgarriekin. Ehunka urte dituzten gaztainondoen pinudiak eta sotoak gurutzatuko ditugu. Pradelara iritsi, eliza 100 metroko frontean dugula, Lamas aterpetxea ikusiko dugu, ezkerretara egin eta herritik Trabadelo herrirantz abiatuko gara, 3 km-ra. Alli Villafrancatik errepidean datorren bidearekin topo egiten dugu. Lamas aterpetxea Done Jakue bideko bide alternatibo batean dago, "Bide gogorra" izenekoan, Villafranca del Bierzon hasi eta Pradelaraino iristen dena. Zati horretan Bierzoko mendien ikuspegi ikusgarriak aurkituko dituzu. Pradela herri txikia da, eta natura eta landa-bizitza dira nagusi. Atseden hartzeko eta aire garbia arnasteko eta paisaia ederrak miresteko paradisu perfektua da. Gastronomiaz gozatzeko lekua ere bada, elikagai ekologikoekin, janariarekin eta etxeko ardoarekin. Taberna eta jatetxea ditu. Erromesaren menuaren prezioa 11 €da eta gosariarena 3 edo 5 €.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa Etapa 24

Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa

km 28,4
Denbora 07H 30’
Zailtasuna HANDIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Lamas aterpetxea

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