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Camiño Francés Etapa de Arzúa a Pedrouzo

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Albergue Hostel Miradoiro de Pedrouzo

Dispoñible sen conexión
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Albergue mirador de pedrouzo

Avda de Lugo S/n
Ou Pedrouzo (parroqua de Arca - Concello de Piñeiro)

686 871 215

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue: Fernando

Observacións: Posúe terraza con cafetaría e miradoiro, duchas exteriores para refrescarse e amplas zonas verdes para o descanso.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Arzúa a Pedrouzo Etapa 30

Etapa de Arzúa a Pedrouzo

km 19,1
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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