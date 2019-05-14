Bide Frantsesa Arzua - Pedrouzo etapa
Lugo hiribidea z/g
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Pedrouzoko Mirador Hostel aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
50
Lugo hiribidea z/g
O Pedrozoo (Pinuaren parroqua)
Aterpetxearen jabegoa: pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Fernando
Oharrak: Kafetegia, begiratokia, freskatzeko kanpoko dutxak eta atsedenaldirako berdegune zabalak ditu.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak