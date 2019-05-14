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Camino Francés Etapa de Arzúa a Pedrouzo

Albergue Hostel Mirador de Pedrouzo

Disponible sin conexión
47
7
Albergue mirador de pedrouzo

Avda de Lugo S/N
O Pedrouzo (parroqua de Arca - Concello de Pino)

686 871 215

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Fernando

Observaciones: Posee terraza con cafetería y mirador, duchas exteriores para refrescarse y amplias zonas verdes para el descanso.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Arzúa a Pedrouzo Etapa 30

Etapa de Arzúa a Pedrouzo

km 19,1
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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