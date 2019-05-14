Camino Francés Etapa de Arzúa a Pedrouzo
Avda de Lugo S/N
Albergue Hostel Mirador de Pedrouzo
Disponible sin conexión
477
Avda de Lugo S/N
O Pedrouzo (parroqua de Arca - Concello de Pino)
Propiedad del albergue: privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Fernando
Observaciones: Posee terraza con cafetería y mirador, duchas exteriores para refrescarse y amplias zonas verdes para el descanso.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 30
Etapa de Arzúa a Pedrouzo
km 19,1
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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