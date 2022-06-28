Camiño Primitivo Etapa de Tineo a Pola de Allande
Praza de Abaixo 5
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Donativo Polagrino
Dispoñible sen conexión
00
Praza de Abaixo 5
Pola de Allande
Propiedade do albergue: Stef Jansen
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Stef Jansen
Observacións:
Camiño Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 4
Etapa de Tineo a Pola de Allande
km 28,2
Tempo 06H 30’
Dificultade media
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo