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Camino Primitivo Etapa de Tineo a Pola de Allande

Albergue Donativo Polagrino

Disponible sin conexión
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Albergue Donativo Polagrino

Plaza de Abajo 5
Pola de Allande

31616100701

[email protected]

Propiedad del albergue: Stef Jansen

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Stef Jansen

Observaciones:

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Tineo a Pola de Allande Etapa 4

Etapa de Tineo a Pola de Allande

km 28,2
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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