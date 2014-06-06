Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Don Álvaro
C/ Maior, 10
Sarria (Lugo)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Mónica López Castedo
Persoa encargada de atender o albergue: Mónica López Castedo
Observacións: Aseos acondicionados para minusválidos. Teñen xogos completos de cama sen cobro engadido e se se solicita con reserva anticipada organízanse queimadas para grupos.
Camiño Francés
Etapa de Triacastela a Sarria
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo