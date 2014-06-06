Camino Francés Etapa de Triacastela a Sarria
C/ Mayor, 10
Albergue Don Álvaro
Disponible sin conexión
44124
C/ Mayor, 10
Sarria (Lugo)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Mónica López Castedo
Persona encargada de atender el albergue: Mónica López Castedo
Observaciones: Aseos acondicionados para minusválidos. Tienen juegos completos de cama sin cobro añadido y si se solicita con reserva anticipada se organizan queimadas para grupos.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 26
Etapa de Triacastela a Sarria
km 18,3
Tiempo 04H 15’
Dificultad Media
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