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Camino Francés Etapa de Triacastela a Sarria

Albergue Don Álvaro

Disponible sin conexión
44
124
Albergue don alvaro

C/ Mayor, 10
Sarria (Lugo)

982 531 592, 686 468 803

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Mónica López Castedo

Persona encargada de atender el albergue: Mónica López Castedo

Observaciones: Aseos acondicionados para minusválidos. Tienen juegos completos de cama sin cobro añadido y si se solicita con reserva anticipada se organizan queimadas para grupos.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Triacastela a Sarria Etapa 26

Etapa de Triacastela a Sarria

km 18,3
Tiempo 04H 15’
Dificultad Media
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