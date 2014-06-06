Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg Don Álvaro
C/ Major, 10
Sarria (Lugo)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Mónica López Castedo
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mónica López Castedo
Observacions: Condícies condicionades per a minusvàlids. Tenen jocs complets de llit sense cobrament afegit i si se sol·licita amb reserva anticipada s'organitzen queimadas per a grups.
Camí Francès
Etapa de Triacastela a Sarria
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots