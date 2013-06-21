Camiño Francés Etapa de Burgos a Hontanas
C/ Asunción, s/n
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Albergue de Tardajos
Dispoñible sen conexión
5140
C/ Asunción, s/n
Tardajos (Burgos)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Madrid
Persoa encargada de atender o albergue: Voluntarios da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Madrid
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 13
Etapa de Burgos a Hontanas
km 31,1
Tempo 07H 45’
Dificultade media
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