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Camiño Francés Etapa de Burgos a Hontanas

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Albergue de Tardajos

Dispoñible sen conexión
514
0
02 albergue de penaseita

C/ Asunción, s/n
Tardajos (Burgos)

Non ten

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Madrid

Persoa encargada de atender o albergue: Voluntarios da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Madrid

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Burgos a Hontanas Etapa 13

Etapa de Burgos a Hontanas

km 31,1
Tempo 07H 45’
Dificultade media
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