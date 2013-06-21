Camí Francès Etapa de Burgos a Hontanas
C/ Asunción, s/n
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Alberg de Tardajos
Disponible sense connexió
5140
C/ Asunción, s/n
Tardajos (Burgos)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació d'Amics del Camí de Santiago de Madrid
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Voluntaris de l'Associació d'Amics del Camí de Santiago de Madrid
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 13
Etapa de Burgos a Hontanas
km 31,1
Temps 07H 45’
Dificultat mitjana
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