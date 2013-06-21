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Camí Francès Etapa de Burgos a Hontanas

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Alberg de Tardajos

Disponible sense connexió
514
0
02 albergue de penaseita

C/ Asunción, s/n
Tardajos (Burgos)

No té

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació d'Amics del Camí de Santiago de Madrid

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Voluntaris de l'Associació d'Amics del Camí de Santiago de Madrid

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Burgos a Hontanas Etapa 13

Etapa de Burgos a Hontanas

km 31,1
Temps 07H 45’
Dificultat mitjana
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