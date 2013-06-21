Camino Francés Etapa de Burgos a Hontanas
C/ Asunción, s/n
Albergue de Tardajos
Disponible sin conexión
51955
C/ Asunción, s/n
Tardajos (Burgos)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Madrid
Persona encargada de atender el albergue: Voluntarios de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Madrid
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 13
Etapa de Burgos a Hontanas
km 31,1
Tiempo 07H 45’
Dificultad Media
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