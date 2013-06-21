Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Francés Etapa de Burgos a Hontanas

Albergue de Tardajos

Disponible sin conexión
519
55
02 albergue de penaseita

C/ Asunción, s/n
Tardajos (Burgos)

No tiene

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Madrid

Persona encargada de atender el albergue: Voluntarios de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Madrid

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Burgos a Hontanas Etapa 13

Etapa de Burgos a Hontanas

km 31,1
Tiempo 07H 45’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

Así ven los peregrinos el Albergue de Tardajos

Ver todos

¡Envía tus fotografías!