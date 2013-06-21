Albergue de Tardajos

C/ Asunción, s/n

Tardajos (Burgos) No tiene

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Madrid

Persona encargada de atender el albergue: Voluntarios de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Madrid

Observaciones: