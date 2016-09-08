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Camiño Francés Etapa de Palas de Rei a Arzúa

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Albergue de Ribadiso dá Baixo

Dispoñible sen conexión
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Albergue ribadiso da baixo

Ribadiso de Baixo (A Coruña)
Ribadiso de Baixo. Concello de Arzúa

Carece de teléfono de atención ao peregrino

Web / Link

Propiedade do albergue: Xunta de Galicia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Palas de Rei a Arzúa Etapa 29

Etapa de Palas de Rei a Arzúa

km 28,8
Tempo 06H 45’
Dificultade media
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