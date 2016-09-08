Camiño Francés Etapa de Palas de Rei a Arzúa
Ribadiso de Baixo (A Coruña)
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Albergue de Ribadiso dá Baixo
Dispoñible sen conexión
2580
Ribadiso de Baixo (A Coruña)
Ribadiso de Baixo. Concello de Arzúa
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 29
Etapa de Palas de Rei a Arzúa
km 28,8
Tempo 06H 45’
Dificultade media
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